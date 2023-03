“La diga di Campolattaro? Incontrerò il commissario dell’opera il prossimo 22 marzo al ministero per fare il punto della situazione.

E’ una grande opera, non solo per il Sannio ma per l’intera Regione Campania, di cui si parla da oltre quarant’anni”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ai giornalisti a margine della cerimonia dell’inizio dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano sulla nuova linea dell’Alta Capacità Napoli-Bari.