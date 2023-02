Sorteggiati i gironi della prossima stagione: Accademia inserita nel girone I con il Lazio

Nuova vittoria al tie break per l’Accademia Volley che ieri sera ha superato alla Palestra Rampone la Volley Friends Roma con il punteggio di 3-2 (25-15, 20-25, 25-13, 18-25, 15-7) nella diciassettesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

In uno scontro diretto per la salvezza, le giallorosse avevano necessità di vincere per allungare in classifica su una diretta concorrente e riescono a centrare il risultato al termine di una gara che conferma tuttavia tutte le luci e le ombre stagionali di questa squadra. Tre set giocati praticamente alla perfezione dal sestetto beneventano dove non c’è stata storia e due invece dove si è spenta completamente la luce, insieme ai meriti dell’avversario, a dimostrazione di come le giallorosse siano in grado di dominare gli avversari quando riescono a esprimersi al meglio delle proprie possibilità e, nello stesso tempo, di soffrire tremendamente quando giocano sotto ritmo. Primo set senza storia, con l’Accademia che impatta benissimo la partita sfoderando grinta e attenzione in tutti i reparti. Le padrone di casa sembrano gestire la gara anche nella seconda frazione fino al 14-12 quando invece l’inerzia all’improvviso. Volley Friends, che fino a quel momento non aveva avuto sussulti, inizia ad esaltarsi con i suoi attaccanti creando tante difficoltà nella metà campo giallorossa e impone il break decisivo che porta al 25-20 e all’1-1 parziale. La storia si ripete in fotocopia anche nelle due successive frazioni: l’Accademia, ricompattatasi dopo la frazione subita, domina in lungo e in largo il terzo set, mentre Volley Friends ritrova smalto e concentrazione nel quarto, dimostrando che non appena riesca ad avere meno pressione, trova il modo di esaltarsi e di far male. Il tie break è quindi il giusto epilogo di quanto espresso in campo dalle due formazioni. Come due settimane fa nel derby con la Volare, l’Accademia parte subito a razzo, trascinata da una incontenibile Dell’Ermo (top scorer della serata con 18 punti) e indirizza subito la frazione in favore delle beneventane. Il 5-0 iniziale consente infatti alle giallorosse di amministrare agevolmente il gioco fino al 15-7 che ne sancisce la vittoria.

L’Accademia torna quindi nuovamente alla vittoria dopo lo stop di sette giorni fa con la capolista S. Lucia, sempre più solitaria al comando dopo i risultati di ieri, e aumenta da due a tre i punti di vantaggio sulla quartultima posizione, occupata proprio dalla Volley Friends Roma. Finisse oggi il campionato, le giallorosse sarebbero salve. Resta un pò di amarezza per una gara che, alla vigilia, avrebbe potuto dare alle giallorosse l’opportunità di allungare ulteriormente sulle dirette inseguitrici, ma era importante vincere e così è stato. Occorre tuttavia evitare in futuro questi cali di rendimento così repentini che rischiano di far lasciare per strada punti importanti nella lotta salvezza.

La squadra tornerà in campo tra sette giorni, in trasferta, contro l’Ostia Club Volley per poi far ritorno di nuovo a Benevento con la Polisportiva Talete (RM), altra gara chiave per il campionato dell’Accademia.

Giovanni Accettola

Area Comunicazione

Tabellino

Accademia Volley: Diago Silva 17, Tufo ne, Martino 1, De Santis ne, Angilletta 10, Ricciardi 8, De Cristofaro (K) 10, Cona (L), Dell\’Ermo 18, Kaplenko ne, De Napoli 1, Varricchio 2. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Volley Friends Roma: Ritucci (K) 13, Cortella 1, Ginotti (L1), Scotti (L2), Liberati 5, Santamaita 1, Buono, Totteri ne, Tenna 3, Malandruoccolo 12, Sentinelli 13, Marinucci 6, Di Vincenzo. All. P. Cappelletti, Vice All. D. Pera.

Parziali: 25-15, 20-25, 25-13, 18-25, 15-7.