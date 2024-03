TV7 SOS. PENDOLARI INVITANO AD OTTIMIZZARE SPAZIO PULLMAN ANTISTANTE STAZIONE CENTRALE A BENEVENTO

La redazione del VG7 torna ad occuparsi nuovamente del tema “collegamenti ferroviari” ed i relativi servizi sostitutivi “Puglia e Campania”, argomenti come sempre di grande attualità.

A sollevare l’attenzione sulla questione è la lettera inviata al Prefetto di Benevento da parte di un cittadino del capoluogo sannita che quotidianamente viaggia verso il Molise affrontando le innumerevoli problematiche irrisolte.

La sua ricostruzione parte dal recente fenomeno franoso verificatosi sulla tratta dei collegamenti ferroviari tra la Puglia e la Campania, che ha indotto Trenitalia ed Italo ad organizzare dei servizi sostitutivi con bus che fungono da navetta, al fine di bypassare detta interruzione.

Il cospicuo numero di autobus viene però fatto sostare in un ristrettissimo piazzalino antistante la stazione di Benevento (a sinistra della stazione medesima) dove gli utenti viaggiatori sono costretti ad accalcarsi tra un pullman e l’altro, oppure invadere progressivamente la strada adiacente. Difficoltose sono anche le manovre dei pullman, portati a fare retromarce impegnative in presenza degli utenti che devono distribuirsi tra i bus. Una situazione che, a parere dello scrivente, viaggiatore pendolare e testimone oculare di quanto riferito, pone a rischio immanente chi è costretto a viaggiare da e verso la Puglia, situazione aggravata dalle imminenti vacanza Pasquali. Eppure, a sinistra del piazzalino, insistono due ampi spazi (lato Poste Ferrovia) di cui uno è destinato ai mezzi dell’ Eavbus, ma l’ altro, profondo ed enorme, che io sappia, è nella disponibilità di Trenitalia.

Ciò premesso, l’estensore della comunicazione ritiene che detto spazio, in un momento di emergenza destinato a durare a lungo, possa essere utilizzato per la sosta dei mezzi sostitutivi (a volte anche sette mezzi accatastati nel citato spazio angusto…). Aggiunge ancora che non ha riscontrato, in costanza di carico e scarico dei passeggeri, forze dell’ordine o polizia municipale in servizio di ordine pubblico…e ciò è grave.

L’invito che il cittadino-viaggiatore rivolge al Prefetto di Benevento è quello di intervenire al fine soprattutto di tutelare la sicurezza degli utenti.