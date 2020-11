Ucci – Panella: “Ordinanze anti Covid Mastella, Benevento fa scuola”

Il provincialismo e la ristrettezza mentale di chi grida sempre allo scandolo ad ogni ordinanza anti Covid di Mastella necessitano di un intervento chiarificatore.

Ogni provvedimento drastico ma necessario, posto in essere dal nostro Sindaco, ha fatto finora scuola in tutto il Paese, nonostante le grida allo scandalo da parte dei tanti nani della politica locale che probabilmente hanno più a cuore le chiacchiere che il bene della cittadinanza.

Prima quella sulle panchine, poi quella sugli psicologi, ora quella sul fumo: tutte ordinanze che, nonostante abbiano suscitato grandi polemiche a livello locale, sono state poi riprese da diversi altri Sindaci del nostro Paese avvalorandone la necessità ed efficacia.

Ed è proprio di poche ore fa, poi, la notizia di ordinanze antifumo non solo a Milano, ma anche in diversi comuni del Nord Italia, tra cui Padova dove, come in altri luoghi del Veneto, è stretta sul fumo: niente sigarette alle fermate di bus e tram, davanti alle scuole e ai negozi quando si è in coda, con multe da 150 euro a salire.

Stessa sorte per la vicenda del divieto anti Covid di Mastella di sedersi sulle panchine che era stato presto ripreso anche dal Primo cittadino di Torino e da altri Comuni del Piemonte nonostante le tante polemiche locali. Per non parlare poi dell’ordinanza per gli psicologi a disposizione della popolazione nella fase acuta del Covid copiata subito da molti altri primi cittadini.

La verità è che la lungimiranza e l’attenzione del nostro sindaco, che ha trasformato Benevento in un Comune in grado di fare scuola su molte questioni a partire dalle norme anti Covid, non va proprio giù a chi deve polemizzare per partito preso sulle azioni di questa sindacatura.

Ma alla fine sono i fatti a smentire loro e a rinfrancare l’azione del sindaco Mastella.

Gianfranco Ucci – Segretario cittadino di Noi Campani

Paola Panella – presidente cittadino di Noi Campani