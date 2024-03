VIDEO. Calcio. Terranova: “Sconfitta dura da digerire, ora dobbiamo consolidare il secondo posto”

Il difensore del Benevento, titolare questo pomeriggio contro il Monopoli, ha preso parte alla consueta conferenza stampa post-partita.

Queste, dunque, le dichiarazioni di Emanuele Terranova dalla sala stampa del Vigorito dopo la sconfitta della Strega:

CONDIZIONAMENTI DELLA SCONFITTA CONTRO IL MONOPOLI: “Non deve cambiare nulla, c’è un secondo posto da consolidare. Domani analizzeremo ciò che non è andato e poi penseremo alla partita contro il Monterosi per cercare di portare a casa i tre punti, sarà una partita altrettanto difficile“.

DIFFICOLTA’ IN FASE DIFENSIVA: “In difesa stiamo facendo bene. Oggi abbiamo preso gol su calcio piazzato, su angolo: Paleari purtroppo ha fatto un piccolo errore, poi il tiro di Tommasini è stato fortunato perché è passato sotto le gambe sia di Pastina sia di Ciciretti. Sarà dura da digerire, ma fa parte del nostro lavoro e del nostro mestiere. Da domani dobbiamo ripartire per consolidare il secondo posto“.

SCONFITTA: “Non l’abbiamo commentata, c’è stata solo delusione e sconforto. Abbiamo fatto un buon primo tempo, due palle-gol con Simonetti: se avessimo segnato, probabilmente, avremmo parlato di altro. Il calcio è questo, dobbiamo accettare questa sconfitta e ripartire tutti uniti e compatti per consolidare questo secondo posto“.

ULTIMI 25′ DI GIOCO: “In campo ho percepito l’ansia di non averla sbloccata, ma la partita dura 95 minuti e si può fare gol anche al 90esimo: questo dobbiamo capirlo. In alcune circostanze non serve forzare la giocata ma possiamo anche gestire, questo non lo abbiamo fatto. Nel finale c’è stata un po’ di confusione, ma nell’arco di una partita ci può stare. La prestazione, comunque, è stata buona“.

DISTACCO DALLA JUVE STABIA: “Oggi sapevamo che ci saremmo giocati una grande fetta di campionato, ma la Juve Stabia ha vinto. E’ una squadra forte, compatta e che merita il primo posto. Non dobbiamo disperdere energie inutili, dobbiamo vincere da qui alla fine per consolidare il secondo posto“.

PRESSIONE DEL “DOVER VINCERE”: “Le pressioni ci sono, quando giochi in una piazza calda come quella di Benevento le pressioni ci sono, ma facciamo il lavoro più bello del mondo. Siamo stati sempre costretti a rincorrere quindi quando fai mezzo passo falso vedi tutto nero e buio. Dobbiamo pensare solo a oggi: abbiamo perso, sarà dura da digerire, domani analizzeremo cosa non è andato ma da martedì, alla ripresa, dovremo pensare solamente al Monterosi”.

