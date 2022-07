900 Scout pronti a mettersi in cammino “PerStradeNuove”

Comincia la Route Regionale dell’Agesci “Per la Campania di domani”

Dal 30 luglio al 3 agosto ventidue cammini in tutta la Campania

Dal 4 al 7 Agosto Città delle tende a Camposauro con ospiti e autorità

Comincia domani, sabato 30 luglio, la Route Regionale dell’Agesci Campania “Per Strade Nuove”.

L’evento storico, patrocinato dalla Regione Campania, vedrà alla partenza oltre 900 Rover e Scolte (Scout tra i 16 e i 21 anni) mettersi in cammino per la Campania di Domani.

Un percorso lungo oltre un anno ha permesso, partendo dagli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU di delineare gli “obiettivi di futuro”, temi su cui impegnarsi insieme agli attori del territorio per dare speranza a tutta la Regione: dalla tutela ambientale e dell’acqua, alle pari opportunità fino ad arrivare al contrasto della povertà e alla liberazione degli spazi occupati dalla criminalità organizzata.

Saranno, quindi, ventidue le “Strade Nuove” tracciate dai giovani in tutta la Campania (bit.ly/routecampania) che per cinque giorni attraverseranno paesi, imboccheranno sentieri di montagna, faranno esperienze e incontri dal Cilento al Matese, dall’Irpinia a Napoli.

Ogni Route sarà animata da un gruppo ospitante insieme ad altri due gruppi provenienti da altre zone della Campania. Un gemellaggio che, rinnovando di fatto la fraternità del movimento scout, vuole lanciare un messaggio di cooperazione tra comunità e territori.

Cinque giorni dove fare esperienze di prossimità, attraversando luoghi, incontrando persone e testimoni privilegiati ma soprattutto favorendo il dibattito e il confronto tra i partecipanti.

Giovedi 4 mattina le ventidue Route raggiungeranno la Piana di Camposauro nel comune di Vitulano (BN) dove fino al 7 agosto tutti i 900 partecipanti vivranno quattro giorni intensi nel cuore della montagna.

Dopo un percorso avviato circa due anni fa con il favore delle istituzioni locali – rappresentate dal Sindaco del comune di Vitulano e dal Presidente Ente Parco Taburno-Camposauro sarà allestita una vera e propria cittadella delle tende capace di ospitare le numerose attività.

Si partirà nel pomeriggio con l’apertura ufficiale del campo e insieme alle autorità locali ci sarà anche l’On. Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della Campania.

Durante le giornate centrali ci saranno laboratori realizzati anche in collaborazione con associazioni come Libera, Amnesty International e CESVOLAB, oltre alle botteghe di tecniche scout. Ci saranno inoltre attività di scoperta del territorio di tutti i comuni circostanti alla Piana fino alle tavole rotonde tematiche.

Venerdi 5 mattina i partecipanti si confronteranno su ambiente e cambiamenti climatici con WWF, Fridays For Future Italia, Aura Avellino, Greenopoli insieme all’Arcivescovo di Napoli Battaglia e con l’esperienza della Cooperativa Ambiente Solidale.

Il pomeriggio, invece, sarà la volta dell’impegno politico a servizio delle comunità con Roberto Cociancich, già senatore e storico capo Scout, Antonio Coccia che racconterà l’impegno di David Sassoli con la presenza di Prime Minister che racconterà l’esperienza della Scuola Politica per giovani donne presente a Napoli. È stato invitato anche il Generale Sergio Costa già ministro dell’Ambiente.

Sabato 6 Pomeriggio il confronto sui beni confiscati e i beni comuni insieme a Don Luigi Ciotti, Francesco Scoppola, presidente nazionale dell’Agesci, e la testimonza di Giovanni Russo della Masseria Ferraioli.

L’ultima sera sarà il momento della festa e del mandato all’impegno con testimoni privilegiati: dal gruppo di studio per il tracciamento della Francigena del Sud a Vincenzo Boni, giovane nuotatore paralimpico campano. Chiederemo Giustizia per Mario Paciolla, insieme ai genitori che sono ancora in attesa della verità sulla morte del giovane operatore ONU morto due anni fa in colombia.

Domenica 7, prima di tornare a casa, concluderemo la Route Regionale con la celebrazione della Santa Messa, che sarà presieduta da Mons. Antonio di Donna, presidente della conferenza episcopale campana. Al termine, a cui è stato invitato il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, sarà presentato il documento di sintesi elaborato dai giovani partecipanti, che costituirà il mandato per costruire la “Campania di domani”

L’evento è patrocinato da Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Vitulano, ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione POLIS e CESVOLAB con il sostegno di Fondazione Con il Sud, Air Campania, Gesesa, Federparchi e Scout Shop Campania.

IL PROGRAMMA

PER STRADE NUOVE

ROUTE REGIONALE AGESCI CAMPANIA

30 LUGLIO / 7 AGOSTO 2022

DAL 30 LUGLIO AL 3 AGOSTO

22 Route/Cammini in Campania

Per maggiori informazioni bit.ly/routecampania

ROUTE N. 1 Gruppi Acerra 1 Casagiove 1 Vallo Della Lucania 1 Traversata del Partenio Da Acerra a San Martino Valle Caudina ROUTE N. 2 Gruppi Napoli 9 Santa Maria Cv 1 Benevento 2 Alla Scoperta di Partenope Da Ottaviano a Napoli ROUTE N. 3 Gruppi Giugliano 2 Casapulla 1 Pomigliano 1 La profezia di Arcadueò Da Caserta a Piedimonte Matese ROUTE N. 4 Gruppi Vitulano 1 Napoli 20 Santa Maria Cv 1 Dal Cuore al centro del Sannio Da Altilia a Campolattaro ROUTE N. 5 Gruppi Recale 1 Montefacione 1 Minori 1 Cammino Terra di Lavoro Da Recale a Sant’Angelo in Formis ROUTE N. 6 Gruppi Olevano Sul Tusciano 1 Aversa 2 Napoli 5 La valle del Tusciano Da Olevano Sul Tusciano ad Acerno ROUTE N. 7 Gruppi Angri 3 Succivo 1 Santa Maria CV 8 MontiFiumiMare Da Angri a Angri ROUTE N. 8 Gruppi Teano 1 Napoli 2 Aversa 1 Cammino Sidicino Da Sessa Aurunca a Borgonuovo ROUTE N. 9 Gruppi Caserta 4 Frattamaggiore 3 Afragola 3 Il Cammino dalla Piana del Mte Verna Da Caserta a Caserta ROUTE N. 10 Gruppi Capodrise 1 Battipaglia 1 Grumo Nevano1 Il Cammino verso il Bene Da Caserta a Capodrise ROUTE N. 11 Gruppi Caserta 1 Torre del Greco 4 Battipaglia 3 Il Cammino verso il Bene Da Sessa Aurunca a Roccamonfina ROUTE N. 12 Gruppi Benevento 1 Caserta 3 Giugliano 1 Alla Scoperta di Partenope Da Benevento a Pontelandolfo ROUTE N. 13 Gruppi Avellino 1 Nola 1 Cercola 1 Sulle orme dei Lupi Da Verteglia ad Avellino ROUTE N. 14 Gruppi Marigliano 2 Sarno 1 Eboli 12 Il Sentiero degli Eroi Da Montevergine a Rotondi ROUTE N. 15 Gruppi Cicciano 1 Cardito 1 Nocera Superiore 1 Cammino Terra di Lavoro Da Cicciano a Benevento ROUTE N. 16 Gruppi Varcaturo 1 Salerno 10 Agropoli 1 #Legati Da Varcaturo a Varcaturo

ROUTE N. 17 Gruppi Salerno 1 Sparanise 1 San Nicola La Str 1 In Cammino verso il Cervati Da Monte San Giacomo a Salerno ROUTE N. 18 Gruppi Benevento 4 Napoli 14 Traversata del Partenio Da Monteforte Irpino ad Arpaia ROUTE N. 19 Gruppi Frattamaggiore 1 Montecorvino 1 Il Cammino dei Crateri Da Frattamaggiore a Pozzuoli Carney Park ROUTE N. 20 Gruppi Ariano 1 Frattamaggiore 2 Caserta 5 Una Route lungo un film Da Flumeri a Carife ROUTE N. 21 Gruppi Pontecagnano 1 Atripalda 1 Teano 3 Dagli Etruschi a… Da Pontecagnano a Capitignano ROUTE N. 22 Gruppi Montecorvino 10 Pagani 1 Portici 2 Antico Sentiero degli Alburni Da Sicignano degli Alburni a Castelcivita

4/7 AGOSTO 2022

PIANA DI CAMPOSAURO

VITULANO (BN)

GIOVEDI 4 AGOSTO 2022

10.00/16.00 Arrivo dei partecipanti e montaggio tende

17.00/19.00 Cerimonia di Apertura

con autorità locali e On. Gennaro Oliviero Presidente Consiglio Regionale della Campania

21.00 Apertura dei Sottocampi con presentazione delle Route

VENERDI 5 AGOSTO 2022

7.00 S. Messa

9.00/9.30 Catechesi

10.00/12.30 Attività

Botteghe Tecniche

Attività Civitas (Visita a Foglianise, Torrecuso, Vitulano, Cautano, Castelpoto, Tocco Caudio, Melizzano, Benevento)

Tavola Rotonda SURVIVOR: Sopravvivere ai cambiamenti climatici invertendo la rotta Con Mons. Domenico Battaglia (Arcivescovo di Napoli) Giovanni De Feo (Università degli Studi di Salerno) Francesco Graziano (Aura) Camillo Campolongo (WWF Benevento) Michela Spina (Fridays For Future Italia) e con Antonio Capece (Coop Ambiente Solidale)

14.30/17.00 Attività

Laboratori

Attività Civitas (Visita a Foglianise, Montesarcio, Solopaca, Cerreto Sannita, Vitulano, Cautano, Tocco Caudio, Benevento)

Tavola Rotonda PARTECIPO! L’impegno in politica a servizio delle comunità – l’eredità di David Sassoli Con Roberto Cociancich (già Senatore, Capo Scout) Antonio Coccia (Amico di David Sasssoli) Angela Laurenza (Prime Minister – Scuola politica per giovani donne) è stato invitato Gen. Sergio Costa (già ministro dell’ambiente)

21.00 Veglia nei sottocampi Restare per ripartire

23.00 Adorazione Eucaristica

SABATO 6 AGOSTO 2022

7.00 S. Messa

9.00/9.30 Catechesi

10.00/12.30 Attività

Laboratori

Botteghe Tecniche

Attività Civitas (Visita a Foglianise, Torrecuso, Castelpoto, Montesarchio, Vitulano, Tocco Caudio, Sant’Agata dei Goti)

14.30/17.00 Attività

Laboratori

Botteghe Tecniche

Tavola Rotonda I CARE: Abitare i beni confiscati e i beni comuni Con Don Luigi Ciotti (presidente di Libera) Francesco Scoppola (Presidente nazionale Agesci) Fondazione Polis e Giovanni Russo (Masseria Antonio Esposito Ferraioli)

21.00 Serata Finale (Sogno o Resa)

Con Paolo Walter Di Paola (Francigena del Sud) Chiara Bonvicini (Incaricata Nazionale RS Agesci) Vincenzo Boni (nuotatore paralimpico) Anna e Mario Paciolla (Genitori di Mario Paciolla)

DOMENICA 7 AGOSTO 2022

9.30 S. Messa

Presieduta da Mons. Antonio Di Donna Presidente Conferenza Episcopale Campana

11.00 Cerimonia di chiusura

Presentazione della Carta Regionale per la Campania di domani

Con la partecipazione di autorità locali. È stato invitato Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania

12.30 Partenze