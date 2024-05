CALCIO. AUTERI: “CON LA TRIESTINA UNA SFIDA AVVINCENTE. DECISIVI I 180′ E NESSUN TATTICISMO (VIDEO)

A poche ore dalla partenza per la lunga trasferta nel Friuli Venezia Giulia dove martedì 14 maggio si disputerà al “Nereo Rocco” la gara d’andata contro la Triestina.

“Arriviamo bene a questo impegno visto l’ottimo lavoro svolto negli ultimi quindici giorni – ha detto mister Auteri nella conferenza stampa di presentazione del match. Iniziamo un nuovo campionato. Non c’è grande differenza su chi arriva al terzo o al quarto posto. Sono partite che si disputano sui 180 minuti ed il Benevento è pronto per fare bene in questa seconda parte della stagione. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori perchè si gioca in un tempo molto ristretto. I play off non sono un terno a lotto, parliamo di partite importanti come quelle del campionato che noi giocheremo a testa alta. Peccato per Pastina che si è infortunato. Bene, invece, Improta e Ciciretti che sono in una condizione ottimale. Per quanto riguarda il prossimo avversario posso dire che non c’è una grande differenza. Dovremo essere bravi ad avere un ritmo alto per poi fare densità e gestire la gara. Noi siamo pronti- ha detto Auteri. L’ importante è approcciarsi bene a tutte e due le partite perchè ci giocheremo il prossimo turno sui 180 minuti. Sono contrario a gestire le gare facendo tatticismi inutili, allo stesso tempo anche gli uomini ed il vantaggio del doppio risultato. In campo andranno coloro che stanno meglio dal punto di vista della forma fisica. Il Benevento ha una indentità forte, dobbiamo essere più concreti e solo così riusciremo a fare tanta strada in questi play off. Siamo cresciuti tanto e per questo vi assicuro che i miei ragazzi sono pronti – ha concluso Auteri”