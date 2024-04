CALCIO. BENEVENTO – JUVE STABIA 0-0. GIALLOROSSI A TESTA ALTA CONTRO LE “VESPE” NEO PROMOSSE IN SERIE B

Esce a testa alta il Benevento dalla notturna al “Ciro Vigorito” contro la Juve Stabia che pareggiando 0-0 contro i giallorossi conquista la matematica promozione in Serie B.

Gli ospiti, sostenuti da circa mille tifosi giunti da Castellamare di Stabia, hanno preparato bene la gara imbrigliando il Benevento fino ad ottenere il punticino tanto sperato per tagliare il traguardo verso la serie cadetta. E così è stato nonostante i tentativi di Nardi e compagni.

La gara è stata accompagnata da una bella serata di sport con le due tifoserie ad animare il match del monday night.

Mister Auteri ha schierato un Benevento con il solito 3-4-3: Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta (46′ Karic), Talia, Nardi, Masciangelo; Ciciretti (89′ Kubica), Perlingieri (85′ Ferrante), Starita (85′ Carfora).

I padroni di casa hanno impresso il ritmo alla partita andando vicino alla rete con Improta e Perlingieri. Bravissimo in più occasioni il portiere della Juve Stabia Thiam che ha sventato i tentativi dei giallorossi. Assai dubbie anche alcune decisioni arbitrali contro il Benevento che ha recriminato due calci di rigore per fallo di mani.

Finale incandescente a bordo campo e poi l’esplosione con la festa gialloblu per la promozione in serie b che mancava da quattro anni.

Lunedì prossimo altro derby sentitissimo in Campania che i giallorossi giocheranno al Partenio contro l’Avellino che per differenza reti è ora al secondo posto a pari punti con il Benevento.

IL TABELLINO

Benevento (3-4-3):Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta (46′ Karic), Talia, Nardi, Masciangelo; Ciciretti (89′ Kubica), Perlingieri (85′ Ferrante), Starita (85′ Carfora).

A disp. Manfredini, Benedetti, Meccariello, Marotta, Ciano, Pinato, Agazzi, Rillo, Viscardi, Terranova, Bolsius.

All. Gaetano Auteri

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni (85′ Baldi), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone (85′ Folino), Romeo (85′ Pierobon); Mosti (55′ Meli); Adorante (60′ Piscopo), Candellone.

A disp. Esposito, La Rosa, Guarracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Erradi, Picardi, Stanga, Piovanello.

All. Guido Pagliuca