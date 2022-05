Calcio. Tartaglia Polcini: “Presidente Vigorito, il Sannio fiero è corretto con lei. Continui a regalarci sogni”

Da studioso e ricercatore sui temi dell’integrità nello sport, e da sannita quale sono, esprimo la mia solidarietà al Presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito.

Egli in questi anni ha dimostrato che si può essere eticamente irreprensibili in un mondo difficile quale è divenuto quello del calcio professionistico.

Lo afferma in una nota inviata alla redazione di Tv7 il dott. Giovanni Tartaglia Polcini Magistrato – Scrittore e Consigliere Giuridico che ha presieduto il G20 anticorruzione.

Gli effetti verticali di questa postura dei vertici della società hanno generato un ambiente unico.

La splendida curva che applaude la squadra il giorno della retrocessione in B ha fatto il giro del mondo.

Lo sport è un volano di legalità e di cultura per la società, soprattutto nei piccoli territori.

Si può vincere e perdere. Si possono non condividere le scelte tecniche e le strategie.

Lecito è criticare costruttivamente. Ma i valori non si mettono mai in discussione.

E lei, presidente, ha sempre rivelato coraggio e determinazione.

Mitiche alcune sue interviste, che hanno scolpito pagine di storia sulla governance dello sport e del calcio in particolare.

Per quei valori spero ripensi alla sua scelta e continui a regalare a questo territorio un sogno.

Il Sannio fiero e corretto è con lei. La concordia e l’Unione di un’intera comunità che crede in ciò che ha fatto in questo periodo meraviglioso, meritano ancora una guida sicura – conclude il dott. Giovanni Tartaglia Polcini.