CHIUSURA SCUOLE, RAPPRESENTANTI GENITORI SCRIVONO AL PREFETTO

In ogni caso, ammesso che il suddetto dato numerico corrisponda ad una corretta lettura dei dati, è di solare evidenza che il presunto aumento non dipenda dalla scuola, chiusa dal lontano 16 ottobre u.s.

venga addotta come motivazione dall’Amministrazione comunale in favore della chiusura, ancorché essere indice di un aumento della dispersione scolastica, i cui dati in Campania sono da sempre decisamente allarmanti. Appare, dunque, evidente, ma sembra non per le istituzioni, che magari debbano essere altri gli interventi da assumere per la riduzione del contagio, contagio che, si ripete, non può essere imputato alle scuole, in uno stato costante e perenne di quiescenza nella sola Regione Campania. Si denuncia il danno psicologico e di salute che i bambini della Campania stanno subendo: le ore di didattica davanti ad un pc, prolungate per mesi comportano danni alla salute, determinati dall’esposizione al videoterminale, inoltre lo stato di solitudine ed isolamento aggrava la condizione psicologica del bambino, costretto ad apprendere in una condizione di estrema difficoltà legato anche ad infrastrutture rete non adeguate e preparate (nemmeno quelle) in Regione Campania per sostenere una vera didattica a distanza. Si segnala che ad oggi esistono ancora famiglie che non hanno potuto accedere alla didattica a distanza ed i cui figli pertanto NON STANNO FREQUENTANDO LA SCUOLA. La società scientifica italiana dei pediatri ha già denunciato i danni alla salute e la disparità sociale generata dalla prolungata chiusura delle scuole, così come anche l’Organizzazione Mondiale della Salute ha denunciato i rischi connessi alla istruzione negata, mentre in Regione Campania sono stati messi davanti ad un pc bambini di 6 anni che dovrebbero imparare a leggere e a scrivere! Ad oggi, nonostante le richieste, gli studi, i numeri e le disposizioni normative