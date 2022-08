COLLETTIVA DI FOTOGRAFIE IN TOUR del Circolo Fotografico SANNITA

Sulla scia dei successi di critica e di pubblico ottenuti con la mostra Immagini del Sannio rurale in Tour per il trentennale del calendario,nasce la collettiva di fotografie in tour.

Nata da una mia idea nella manifestazione dei quarant’anni ,della fondazione del nostro circolo.

Con gli stessi autori e amici , che ci hanno onorato della loro presenza dal 2 al 5 giugno 2022 a Morcone. Amici che provengono da ogni parte d’Italia, dal Trentino,dalla Toscana, dal Lazio, dalla Sicilia e chiaramente dalla Campania.La mostra sin d’ora sara’ impegnata in vari comuni,dove sono state gia’ fissate le date in importanti manifestazioni.Tale mostra si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti,consentendoci,di proseguire ,quella che e’ la nostra missione,che ci prefiggiamo e portiamo avanti da anni,quello di far conoscere e di divulgare la fotografia in tutte le sue espressioni d’arte.Sento il dovere di dedicare e la mostra agli amici del Circolo Fotografico Sannita nonche’ soci onorari che quest’anno ci hanno lasciato:Letizia Battaglia, Francesco Radino e Lisetta Carmi.

Un sentito ringraziamento va A Vinalia, alla Dottoressa Titina Pigna , al Presidente Ildo Romano , e al Professore Giuseppe Leone ,che anche quest’anno ci hanno permesso di essere presenti a questa importante manifestazione, e nella bellissima cittadina che e’ Guardia Sanframondi.

Il Presidente Cosimo Petretti