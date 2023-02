Conclusa con successo la stagione per l’A.S.D. Arcieri Sanniti

L’ultimo appuntamento della Stagione indoor 2022/2023 si è concluso con il Campionato Regionale Campania svolto Domenica 19 Febbraio a Nocera Inferiore.

Con orgoglio e con immensa soddisfazione l’A.S.D. Arcieri Sanniti chiude questa stagione indoor con tantissime soddisfazioni arricchendo ancora di più il proprio medagliere.

Un campionato che ha visto i nostri atleti sfidarsi nelle varie categorie, giovani seniores e master, coprendo le divisioni, Arco Nudo ed Arco Olimpico.

Tante le soddisfazioni che hanno arricchito questo lungo anno, non citeremo tutte le vittorie, ma è d’obbligo citare le soddisfazioni che sono giunte in ambito regionale, con Silia Di Brita Campionessa Regionale Arco Nudo Seniores Femminile che per il secondo anno consecutivo conferma la sua posizione al primo posto di classe ed agli assoluti.

Angelo Biazzo Secondo posto di classe nel campionato Regionale Arco nudo Master Maschile.

Laura Pugliese, giovane promessa del tiro con l’arco, terzo posto al Campionato Regionale Campania Arco olimpico juniores Femminile.

Piero La Brocca, Maurizio Giustini e Ferdinando Ielardi squadra Senior Maschile Arco Olimpico ai campionati Regionali primo posto di classe e terzo posto assoluti.

Tanti, tantissimi, sono i piazzamenti sul podio nelle varie gare che sempre hanno visto protagonisti i nostri atleti.

Si è chiuso il campionato indoor, ma a breve inizierà la stagione delle gare all’esterno ed è seria e ferma volontà di tutti gli atleti continuare questa scia di vittorie.

Siamo inoltre felici di aver accolto nella società nuovi atleti che, non solo, si sono avvicinati per la prima volta al tiro con l’arco, ma che si sono distinti nelle gare dove hanno partecipato e che siamo sicuri con la passione e l’impegno rappresenteranno il futuro di questa società e di questo magnifico sport.

Al di la delle soddisfazioni delle gare chiudiamo la stagione indoor con la consapevolezza di aver arricchito la nostra società di nuovi atleti che hanno accresciuto la società di nuova passione, nello spirito di amicizia ed abnegazione in questa disciplina, sempre in un clima disteso e di amicizia. Spirito che è nell’animo di questa società e che è la colonna portante, riuscendo cosi a trasmettere i valori di,uguaglianza, solidarietà, tolleranza, correttezza, integrazione e rispetto delle regole e degli impegni.