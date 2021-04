COVID: DE LUCA, ‘AIFA DECIDA SU SPUTNIK IN 2 SETTIMANE’

“La Regione Campania ha fatto un contratto con l’azienda produttrice di Sputnik e questo contratto subordina la propria esecutività all’approvazione del vaccino.

Quello che non si capisce è perché dormiamo in piedi ancora oggi, perché l’Aifa non decide nel giro di due settimane se questo vaccino va bene o meno”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Quando l’Aifa ha valutato Pfizer – ha ricordato De Luca – lo ha fatto in due settimane. Facciamo la stessa cosa con questo vaccino, perché se abbiamo 3 milioni di dosi di vaccino aggiuntive a quelle dell’Europa è chiaro che nel giro di tre mesi noi usciamo fuori dal calvario”.

De Luca ha ribadito che il contratto per la fornitura di vaccino Sputnik “è assolutamente corretto e nell’ambito dei poteri che ha la Regione Campania.

Le Regioni non possono muoversi nell’ambito dei quattro vaccini contrattualizzati dall’Europa, ma per il resto la Regione può fare quello che vuole. Sul contratto abbiamo ascoltato tutta una serie di stupidaggini anche sui giornali”.