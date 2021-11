Covid: De Luca: “In Campania obbligo mascherina rimasto in vigore sempre”

“In Campania l’obbligo della mascherina è rimasto in vigore sempre, anche a luglio, agosto e settembre.

Oggi si pensa di introdurlo anche nel resto del Paese: bene, l’importante è che ci siano i controlli e che le forze dell’ordine non girino la testa dall’altra parte”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, commentando l’ipotesi di rendere obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto anche in altre zone dell’Italia.

“L’uso della mascherina non è una tragedia”, ha aggiunto De Luca.

“Misuriamo i risultati della irresponsabilità di quelli che hanno promosso iniziative sgangherate per settimane e settimane in Italia e registriamo ovviamente il peso dei milioni di nostri concittadini che non hanno voluto vaccinarsi”.

“Chi non indossa la mascherina nei luoghi di assembramento, 100 euro di multa, chi frequenta luoghi proibiti dalle leggi dello Stato senza essere vaccinato, mille euro di multa. Si fa cosi’, se si vuole fare seriamente”. E’ la proposta avanzata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per controllare chi non rispetta le regole anti Covid varate dal Governo. Nel corso della diretta Facebook del venerdi’, il governatore campano ha ricordato di aver avanzato la proposta di “intradurre sanzioni pecuniarie” nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

“Poi, e’ evidente, che non avremo mai la possibilita’ di controllare tutto e tutti, di avere carabinieri a ogni angolo della strada, ma questo lo sappiamo – ha concluso De Luca – Se cominciamo, pero’, ad adottare misure pesanti e rigorose, esemplari, chi deve preoccuparsi di poter incappare in quelle sanzioni probabilmente ci pensa due volte a non rispettare le regole”.