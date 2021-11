Covid. De Luca, se situazione resta questa Campania regge. Dobbiamo essere rigorosi, qui più che in altre regioni

(ANSA) – NAPOLI, 26 NOV – “Se la situazione resta questa, reggiamo ma per reggere dobbiamo essere rigorosi, qui più che in altre regioni d’Italia”.

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Ieri i positivi erano 900, tasso di contagiosità del 5.7%, sempre ieri 28mila vaccinazioni, c’è una ripresa delle vaccinazioni – spiega – gran parte dei 900 positivi sono asintomatici, altri lievi sintomi, soltanto i non vaccinati hanno problemi seri”.

“Misuriamo i risultati della irresponsabilità di quelli che hanno promosso iniziative sgangherate per settimane e settimane in Italia e registriamo ovviamente il peso dei milioni di nostri concittadini che non hanno voluto vaccinarsi”.