Da lunedì a Benevento le giornate dei paleontologi europei

difficili dell’emergenza Covid. E nella tavola rotonda di conclusione parleremo proprio di come può lavorare al meglio una istituzione come l’Ente che rappresenta un unicum in Italia e che ha come obiettivo quello di mettere insieme tutela, valorizzazione dei territori e dei beni e riprese delle ricerche paleontologiche nel Geosito di Pietraroja, uno dei più promettenti d’Europa”.

I lavori delle giornate dell’EAVP saranno ricchi di simposi, relazioni, approfondimenti e workshop. In particolare, la conferenza stampa di presentazione potrà essere seguita anche in diretta streaming dalla pagina Facebook dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja.

Per la diretta streaming della conferenza stampa: https://www.facebook.com/Ente-Geopaleontologico-di-Pietraroja-109294335132564/

Info ai numeri: 0824 305482-305483-305484 – cellulare +39 371 5233259