ENERGIA E AMBIENTE: UN PATTO PER IL FUTURO DEL SANNIO. CONFINDUSTRIA INCONTRA IL MINISTRO FRATIN

La provincia sannita svolge da tempo un ruolo di primaria importanza nella produzione di energie rinnovabili, essendo uno dei primi territori italiani ad ospitare un parco eolico, ma anche percorsi di formazione specialistici come la Laurea in Ingegneria Energetica e un percorso di ITS (Energy Lab) dedicato.

Benevento è la sesta provincia in Italia per produzione di energia rinnovabile, con circa 750 MW di potenza installata ed oltre 4.000 persone occupate.

Numeri importanti ma ancora contenuti rispetto alle potenzialità di un settore, che grazie alla conformazione geografica e demografica del territorio, è in grado di raddoppiare potenza in kwh e occupati, se adeguatamente accompagnato da politiche mirate.

Perché questo accada è necessario un forte raccordo tra:

a) le istituzioni deputate alla programmazione;

b) il mondo della formazione incaricato di creare le figure professionali; c) la ricerca per soddisfare un settore in continua evoluzione;

d) l’imprenditoria che ha già dimostrato di saper e voler investire.

COSA CHIEDONO LE AZIENDE

TRANSIZIONE ENERGETICA

L’obiettivo della decarbonizzazione passa attraverso una CRESCITA ORGANICA delle FONTI RINNOVABILI.

LE IMPRESE CHIEDONO: