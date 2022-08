FI: DE GIROLAMO, ‘NESSUN RANCORE, MA IN POLITICA CONTANO ANCHE RAPPORTI UMANI’

‘’Quelle che leggo oggi su ‘’Il Mattino’’ sono dei retroscena di certo non recenti. Anche perché oggi, 5 anni dopo, non nutro alcun rancore. Faccio altro, seppur la politica resta una passione dalla quale non ci si dimette mai. La mia vita, però, è altrove ed è anche migliorata. Io però, ormai da tempo, ho assunto la legge di San Tommaso: ‘’se non vedo non credo’’. E fare chiarezza su quello che accadde 5 anni fa a me, aiuterebbe a capire meglio alcune dinamiche che hanno determinato la formazione delle liste elettorali anche in queste ultime settimane’’.

Così l’ex ministro Nunzia DE GIROLAMO, dopo le parole del senatore di Fi ed ex coordinatore del partito in Campania, Domenico De Siano, a proposito della sua mancata candidatura nel 2018.

‘’Noto, – prosegue Nunzia De Girolamo- con non poco rammarico, che sempre più spesso ci si dimentica come le comunità politiche siano, prima di ogni cosa, comunità di persone. Dove i rapporti umani contano in misura non certo minore a quelli politici. E L’emorragia che alcuni partiti hanno avuto negli ultimi anni, è dettato anche dal non rispetto di questo dogma’’.