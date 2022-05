Gusto Italia: tipicità e artigianato questo week-end a Benevento. Venerdì inaugurazione ore 18.00

Oltre una ventina di aziende ed artigiani, per un centinaio di prodotti tipici e di artigianato provenienti da 5 regioni del Sud. Laquinta tappa della nuova stagione del tour Gusto Italia, si preannuncia ricca di soprese.

Il progetto dedicato alla valorizzazione dei tipici e dell’artigianato Made in Italy, attraverso appuntamenti itineranti nelle più belle cittadine italiane, questo fine settimana farà tappa a Benevento su Corso Giuseppe Garibaldi.



Da venerdì 13 a domenica 15 maggio, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, sarà possibile passeggiare godendo del mercatino firmato dall’Associazione Italia Eventi, promotrice instancabile di diversi format che ruotano attorno alle eccellenze tricolore.



La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con la ProLoco Samnium e Con il patrocinio dell’UNOE Unione nazionale Organizzatori di eventi e del Comune di Benevento, l’iniziativa è sostenuta dal sindaco Clemente Mastella e dall’assessore Luigi Ambrosone.

Domani alle ore 18.00 (venerdì 13 maggio) sarò presentata ufficialmente la manifestazione.

“Amiamo Benevento perché è una città naturalmente accogliente. La sua lunga storia e il suo grande patrimonio artistico e storico la rendono una tappa importante per chi ama la Campania. Si tratta di una zona ricca di aziende agricole che ben rappresenta il desiderio di dar spazio diretto ai produttori e a chi in prima persona si impegna per preservare le eccellenze italiane, legate a doppio filo ai nostri territori.

Vivere Gusto Italia è un’occasione per scoprire prodotti originali, fuori dalla logica industriale”, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Per i più piccoli, sia nella mattinata che nel pomeriggio di sabato e di domenica, sono in programma gli spettacoli del teatro di Burattini di antica tradizione di Giorgio Ferraiolo.