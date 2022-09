Il Castello di Ceppaloni rappresenterà la Campania nelle Giornate Nazionali dei Castelli

Sarà Ceppaloni a rappresentare la Campania nel week end del 17 e 18 settembre nelle Giornate Nazionali dei Castelli.

Il programma prevede, sabato alle 10:00, il convegno denominato “Per una rete dei siti di interesse turistico e culturale del Sannio Beneventano” a cui prenderanno parte esponenti importanti dell’Associazione Nazionale. Uno su tutti il Presidente Nazionale Istituto Italiano dei Castelli Fabio Pignatelli della Leonessa, discendente di una famiglia che in passato è stata proprietaria proprio del Castello di Ceppaloni.

Sia nella giornata di sabato (dalle 16:00 alle 18:00) che in quella di domenica (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00) sarà possibile partecipare alle visite guidate all’antico Borgo e al Castello.

Ceppaloni, che da più di un decennio è città del tartufo bianco pregiato, darà la possibilità ai visitatori di degustare i propri prodotti tipici negli stand enogastronomici che saranno allestiti nella struttura. Spazio anche a mostre fotografiche, di artigianato e mobili antichi. Suggestiva sarà la presenza di figuranti che rappresenteranno la leggenda delle streghe che proprio a Ceppaloni, precisamente nello “Stretto di Barba”, ha avuto origine per la presenza del noce dove le “janare” praticavano i propri riti.

Grande soddisfazione per il Sindaco Ettore De Blasio e dell’Amministrazione Comunale di Ceppaloni. “Siamo grati all’Associazione Italiana Castelli per la scelta del nostro maniero. Una manifestazione importante sia per divulgare la conoscenza dei luoghi sia per lo sviluppo del Borgo storico di Ceppaloni. Siamo convinti che il Castello e il Borgo, unitamente al mito delle Streghe e al tartufo bianco, possano rappresentare una grande occasione per lo sviluppo del territorio. Rinnovo l’invito a partecipare a questa due giorni di storia, arte e cultura”.