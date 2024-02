MAHMOOD AL BCT MUSIC

FUORI IL PRIMO NOME: Pronti a trasformare l’Arena Musa nel palcoscenico più caldo d’Italia, sabato 27 luglio 2024, per il concerto di Mahmood!

L’artista in gara alla 74esima edizione del Festival di SanRemo con “Tuta Gold”, conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Da Aprile 2024 si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’EUROPEAN TOUR, alla quale seguirà il SUMMER TOUR 2024 che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più importanti festival italiani tra cui il BCT MUSIC, unica data estiva in Campania.

Non fartelo raccontare!

Biglietti disponibili dalle ore 18:00 di oggi su Ticketone e su Go2!

Vi aspettiamo!!!

