Meteo: WEEKEND della LIBERAZIONE con la PRIMA FIAMMATA AFRICANA, un po’ di CALDO per TUTTI SABATO 24 e DOMENICA 25

Sta per arrivare il weekend della liberazione! Non solo per via della festività di domenica 25 aprile, ma anche in senso meteorologico e climatico. Dopo le tante piogge e il freddo fuori stagione che hanno caratterizzato il mese in corso, arriverà infatti un tanto sospirato anticiclone a garantire almeno una parvenza di stabilità e clima certamente più consono alla stagione. Più sole e caldo per tutti dunque grazie alla prima vera “invasione” africana della stagione.

Ce ne siamo resi conto tutti, finora la primavera è stata piuttosto zoppicante, caratterizzata da fronti perturbati in serie, tipici peraltro di queste stagioni di passaggio, quando ancora non ci sono figure atmosferiche così solide da dominare a livello emisferico. Ed è proprio quanto è avvenuto finora, con l’alta pressione oceanica defilata verso latitudini fin troppo settentrionali del Vecchio Continente.

Ma sta per arrivare un colpo di scena. Facciamo dunque il punto della situazione per capire meglio quello che accadrà tra sabato 24 e domenica 25.

Vi diamo subito una notizia: già a partire dalla giornata di venerdì 23 potremo finalmente mettere da parte le giacche quasi ovunque grazie a una decisa rimonta dell’anticiclone africano che si distenderà su buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con conseguenze importanti anche per l’Italia. Le temperature aumenteranno ovunque, anche se un ombrello a portata di mano potrebbe ancora essere consigliabile all’estremo Sud, per via di residue precipitazioni.

Per sabato 24 ci aspettiamo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del nostro Paese, ad eccezione di ultime piogge (anche moderate al mattino) su Puglia, Basilicata e Calabria, più sporadiche in Sicilia.

Nel corso di domenica 25, Festa della Liberazione, il sole splenderà in maniera decisa da Nord a Sud, grazie alla reiterata protezione del vasto campo di alta pressione: da segnalare solamente, nel corso delle ore pomeridiane, la possibilità di qualche rovescio o temporale sull’arco alpino centro-occidentale.

CALDO IN NETTO AUMENTO. La vera novità sarà rappresentata dalle temperature che aumenteranno in maniera sensibile, specialmente al Centro-Sud. Durante il weekend si potrebbero raggiungere facilmente valori massimi intorno (o anche oltre) i 24°C sulle regioni centrali tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e sulle zone interne della Sicilia.

