“Pazzi”, nuovo progetto musicale dell’artista sannita U’Lione

U’ Lione, al secolo Leonardo Calabrese, si è addentrato nel mondo Hip Hop nel lontano 1994 insieme al grande amico Angelo Ruggiero aka Egiuann, rapper e producer, fondando il primo gruppo rap a Benevento: gli LNG. Insieme producono il primo EP “Le nostre storie” e partecipano attivamente alla scena rap locale con tanti singoli, show e collaborazioni. Passano gli anni e la necessità di intraprendere una carriera lavorativa, (pur senza mai abbandonare la scrittura come sfogo e forma di comunicazione) lo tengono lontano dal mondo rap. Nel 2013 ritorna, insieme ad altri artisti, con due canzoni all’interno del progetto chiamato “MIS Tape” prodotto da Egiuann. Nel 2023, superati ben oltre i 40 anni, si sente di avere ancora tanto da dire e si mette al lavoro con Egiuann per ritornare sulla scena in grande stile. Tramite la label ED MUSIC RECORDINGS pubblica “E’ COSI’ CHE GIRA” e “I HAVE A DREAM”. Oggi e’ fuori con il singolo “PAZZI” .

EGIUANN

Egiuann : Rapper, beatmaker e produttore musicale dal 1993. Ha sempre prodotto musica alternativa toccando vari generi. Comincia a muovere i primi passi a Benevento con il gruppo Lng (primo duo rapper beneventano propio con U’ Lione) e poi con La Trappola e la Made in Sann-yo insieme a Estrho Mc e Shark Emcee. Con quest’ultima formazione ha girato per tutto lo stivale rappresentando la scena campana e all’attivo ha 2 dischi “LA TRAPPOLA IL NUCLEO” e “Made in Sann-yo”. Nel 2010 si trasferisce in Abruzzo dove riallaccia da subito i contatti con il mondo hip hop. Produce “Mis tape” con vari rapper italiani e d’oltreoceano che hanno fatto parte della propria crescita artistica. Nel 2012 produce quasi tutto l’album di Febbo feat. Reymond Writhe (eclettico cantante raggae giamaicano insediatosi in italia) “KLINAMEN” che ricevette grande apprezzamento dalla scena hiphop. Nel 2018 partecipa come rapper e produttore alla realizzazione del disco di Daze “Essenziale” e poco dopo lancia vari singoli come “Cafe’ del Mar – Moncler – A Caso” fino ad arrivare al periodo della pandemia dove pubblica “Tutti a Casa” insieme a DJ Razac. Sempre con Daze fonda la ED Music Recording, label del gruppo JayWork, con lo scopo di produrre e accompagnare rapper e cantanti di talento per la tortuosa ma piacevole ascesa musicale. Con la ED Music Recording comincia una lunga e profiqua collaborazione a distanza con conShakya, residente in Belgio, producendo successi come Independance, Chercher L’argent, Sogni, Nocturne e Sequoia. Nello stesso anno inizia anche a collaborare con Leti Dafne di Cremona, prima come arrangiatore e modellatore delle idee irrompenti dell’artista, ovvero RAP E LIRICA, poi piu’ intensamente contribuendo alla realizzazione di successi come: Pizza e Mandolino, Uomo Bonsai, Strana Stella e buona parte del disco che porta il nome del singolo Molto di Più. Nel 2023 la stessa Leti Dafne partecipa al premio TENCO portando sul palco dell’ARISTON la musica di Egiuann. Da pochi mesi e’ tornato a collaborare con Febbo, pubblicando ALABAMA, SOLLEVI e SO BAD con l’etichetta Smilax Publishing. Sempre nello stesso anno ricomincia a collaborare con U’ Lione, rapper e amico fraterno e tramite la ED Music Recordings i due pubblicano : “E’ Così che gira”, “I have a dream” e la recentissima “Pazzi”.