Piogge, nubifragi e neve: ecco dove

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di oggi vedrà piogge abbondanti o a tratti molto abbondanti su molte regioni del Nord, in particolare su Liguria, Lombardia (settori alpini e prealpini), Trentino Alto Adige e Veneto (Alpi e Prealpi). La neve inizierà a cadere copiosamente sulle Alpi sopra i 1700 metri, ma con il passare delle ore l’aria fredda in quota farà abbassare il limite delle nevicate fino a 1400 metri in serata. Per quanto riguarda il Centro, nel corso del pomeriggio il maltempo raggiungerà la Toscana e la Sardegna per poi spostarsi verso Umbria e Lazio. I venti saranno sostenuti sia di Libeccio sia di Scirocco e il moto ondoso sarà in aumento fino a mari localmente agitati (specie il Mar Ligure).