SCUOLA, VIA A NUOVO ANNO IN PRESENZA E IN SICUREZZA. FOTO-VIDEO

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha inaugurato il nuovo anno scolastico 2021/2022 negli istituti che hanno previsto un’apertura anticipata dell’anno in corso in Campania.

Il primo cittadino si è recato infatti presso il convitto nazionale Pietro Giannone, sito in Piazza Roma, e presso la scuola media Federico Torre di Benevento.

Un’apertura anticipata per permettere il completamento delle ore previste dalla normativa vigente per l’anno scolastico.

Mastella si è detto fiducioso in un rientro in sicurezza dopo un lungo periodo di DAD in quanto le somministrazioni vaccinali in Campania hanno superato, per la prima dose, le 4 milioni.