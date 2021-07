TENSIONE AL CARCERE DI BENEVENTO. REPOLA: “PROTESTA DEI DETENUTI RIENTRATA”

Usciti dalle camere di pernotto per fruire della socialità alle ore 20 di 12 luglio, circa 90 detenuti del circuito Alta Sicurezza si sono rifiutati di farvi rientro. Una protesta avviata da parte dei ristretti per chiedere in cambio la mediazione di alcuni benefici durante la loro permanenza nel carcere sannita.

Maurizio Repola, delegato regionale USPP Campania, ha sottolineato l’importanza che lo stato intervenga con estrema urgenza per arginare una situazione pericolosa sia per i detenuti che per il personale penitenziario.