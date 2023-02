TERMINAL BUS. UIL: “PROGETTO PER SALA D’ATTESA UTENTI ASTANTI”

La Uil Trasporti di Benevento, nel corso della sua lunga attività sindacale, ha sempre cercato delle soluzioni valide sia nel TPL che nelle infrastrutture atte a migliorare le condizioni di lavoro del personale. Lungo quest’ottica è riu[1]scita ad individuare un possibile sito ubicato al Piazzale Venanzio Vario, meglio noto come Terminal bus nei pressi di Piazza Risorgimento, da destinare oltre che ad un Punto Informativo per i tanti viaggiatori, per orari e corse, biglietteria, ufficio capolinea e ragionando in grande, anche una sala di attesa per utenti astanti. Qualche giorno fa il Segretario aggiunto della UIL Trasporti Benevento – Avellino Cosimo Pagliuca insieme al R.L.S. Air Campania Alessandro Capozzi e la RSU di Avellino Giuseppe Foglia, ha avuto un costruttivo incontro con la diri[1]genza dell’Air Campania alla quale è stata prospettata la proposta per il terminal di Benevento. L’Air si è mostrata entusiasta al punto tale da chiedere nel breve temine un nuovo incontro tecnico con le amministrazioni sannite, in primis con l’Assessore ai Trasporti del Comune di Benevento Luigi Ambrosone, e poi con gli altri rappresentanti comunali per ragionare sui dettagli e quindi formalizzare un bando di interesse. “Siamo convinti che la nostra idea e il nostro operato possa rappresentare il punto di partenza per una totale riva[1]lutazione ed efficienza del Punto Informativo ubicato all’ingresso dell’area del Terminal con la sinergia venutasi a creare tra Air Campania e Comune di Benevento”. . Segr. UIL Trasporti AV/BN . Cosimo Pagliuca