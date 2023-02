Trasferta siciliana per il GG Team Wear Benevento 5.

La squadra di mister Nitti, domani alle 16, sarà ospite del Futsal Canicattì. Daniel Fior (Castelfranco Veneto) e Gianluigi Squilletti (Campobasso) saranno gli arbitri del match, Luigi Federico Barbagallo (Acireale) il crono.

«Sicuramente non sarà una gara semplice su un campo ostico e totalmente diverso dal nostro – dice Francesco Brignola – ma c’è fiducia nei nostri mezzi. In settimana abbiamo lavorato con grande intensità, dando il cento per cento per arrivare pronti al match di domani. Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente».

«Mi aspetto un finale di stagione incandescente, noi ce la metteremo tutta per raggiungere gli obiettivi prefissati, cercando di non lasciare neanche un punto per strada. Il mio campionato? Sono contento – conclude Brignola – e allo stesso tempo, però, sono consapevole che posso dare molto di più per aiutare i miei compagni e lavorerò per far sì che ciò accada».