A BENEVENTO LA 67^ TAPPA DELLA VI EDIZIONE DELL’INTERNATIONAL STREET FOOD

Benevento ha accolto la 67^ tappa della VI Edizione dell’International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, in collaborazione con Anva Regione Campania.

La manifestazione si svolge a Piazza Risorgimento fino a domenica 13 novembre.

Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale. Sono previste 150 tappe in tutta Italia.

Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival.

È possibile gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, senza però dimenticare le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.