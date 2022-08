CALCIO. BENEVENTO-COSENZA: DA LUNEDÌ AL VIA LA PREVENDITA

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 10:00 di lunedi 8 agosto 2022 e fino alle ore 21:30 del 14 agosto 2022, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Cosenza, in programma il giorno 14 agosto 2022 alle ore 20:45.

DI SEGUITO I PREZZI:

SETTORE INTERO CURVA SUD 10€ CURVA NORD 10€ DISTINTI 15€ TRIBUNA INFERIORE 17€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 19€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 22€ TRIBUNA CENTRALE 32€ SETTORE OSPITI 14€

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:45 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 19:15.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 10:00 del giorno lunedì 8 agosto 2022 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno sabato 13 agosto 2022 alle ore 19:00.

Vendita vietata ai residenti in Campania.

Per quanto concerne le modalità d’accesso all’impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.

IL DECALOGO

1. Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

2. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;

3. Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;

4. Rispettare il Regolamento d’Uso dello Stadio Ciro Vigorito.

DIVERSAMENTE ABILI

Clicca qui per tutte le info necessarie