“Campo Invernale Regina Viarum2”. A Benevento 22 giovani provenienti da Giappone, Messico, Cile, Turchia, India, Francia, Romania (VIDEO E FOTO)

Il Multidistretto Lions 108 ITALY, nell’ambito del suo programma di scambi giovanili internazionali, ha organizzato dal 28 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 il Campo Invernale” Regina Viarum2. Il campo itinerante si svilupperà lungo la Via Appia- Traiana da Roma a Brindisi e farà tappa presso la città di Benevento fino a lunedì 1° gennaio.

In tale occasione, ventidue ragazzi provenienti da: Giappone, Messico, Cile, Turchia, India, Francia, Romania e anche da diverse città italiane visiteranno l’importante crocevia beneventano della Via Romana, alla scoperta del Teatro Romano, Arco di Traiano e Ponte Leproso,

I giovani visitatori sono stati accolti a Palazzo Paolo V domenica 31 dicembre alle ore 17 alla presenza dell’assessore alla cultura ed Unesco del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, dell’assessore alle politiche sociali, volontariato ed associazionismo Carmen Coppola, dell’assessore al turismo Attilio Cappa e del delegato alle politiche giovanili Italo Barbieri.

All’incontro sono intervenute anche le autorità lionistiche del Distretto 108 Ya (Campania, Calabria, Basilicata) nonché i Lions e i Leo del Club Benevento Host e i Lions e i Cuccioli Lions del Club Benevento Arco Traiano.

Ascoltiamo le interviste realizzate da Alfredo Salzano