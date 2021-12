La scuola di canto moderno “IL CANTO DEL SANNIO” trionfa al “2 Mari Song Festival”

Si è tenuto a Taranto l’11 e il 12 dicembre il concorso Nazionale “2 Mari Song Festival”.Un concorso suddiviso in diverse categorie (età 7-14)-(età 14-18)-(Senior)-(Inediti). Grande Soddisfazione per la cat: 7/13 che vede trionfare la piccolissima Melissa Lametta ,artista sannita che si è aggiudicata il Primo posto regalando delle emozioni uniche. In questa categoria vincono anche altri artisti dell’Accademia “Il Canto del Sannio”, come il piccolo Antonio Marra che si è aggiudicato il premio “Migliore Interpretazione”, la piccola Michela Possemato che si è aggiudicata il “Premio della critica” , per passare poi alla piccola Chiara Rigolassi che si è aggiudicata il premio “Padronanza del Palcoscenico” e Valeria Bellonio che si è aggiudicata il titolo di Finalista Nazionale. Grande soddisfazione anche per la Categoria 14/18 che vede salire sul Podio Giorgia Ucci con un terzo posto meritatissimo tante le emozioni che ha trasmesso. Ma non solo . Abbiamo poi visto trionfare Francesca Feoli che riceve il premio “Miglior Interpretazione” e inoltre Carlotta Pinto, Antonella Ferrara e Sofia Pontillo si sono aggiudicate il titolo di “Finaliste Nazionali”. Non sono mancate le emozioni neanche con la Categoria Senior che ha visto trionfare 2 Allieve dell’Accademia “Il canto del Sannio” :Anna D’Aniello che si è aggiudicata il premio “Miglior Interpretazione” e Maria Rosaria Francesca che si è aggiudicata il premio “Miglior Presenza Scenica”. Sono tante le emozioni che ci hanno regalato queste due ultime artiste. Tante soddisfazioni anche per la categoria Inediti che vede la partecipazione dell’artista sannita Jessica Vetrone , che sta regalando emozioni uniche con la sua musica e noi gli auguriamo di crescere sempre di più per portare il nome della nostra città sempre più in alto. Nella sua categoria si è aggiudicata il premio di “Finalista Nazionale”. Una soddisfazione immensa per questi Talenti che stanno crescendo sempre di più e grande soddisfazione anche per la scuola di Canto Moderno “Il Canto del Sannio” diretta dai Maestri Nunzia Raucci e Nico Izzo che hanno curato con passione dedizione il percorsodi questi Artisti. Le parole dei maestri che hanno seguito i propri allievi in questo percorso e li hanno accompagnati passo dopo passo : “La musica può farci emozionare e questo lo sapevamo: la scienza ci rivela che ascoltare musica può suscitare almeno 13 emozioni diverse. Lo dimostra uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Berkeley, i quali hanno esaminato le reazioni di più di 2500 persone negli Stati Uniti e in Cina all’ascolto di brani di diversi generi musicali, dal rock fino alla musica classica. La ricerca ha così potuto individuare le principali sensazioni provocate dalla musica, categorizzate in questo modo: divertimento, gioia, erotismo, bellezza, rilassatezza, tristezza, fantasia, trionfo, ansia, paura, fastidio, ribellione e siamo sicuri che ognuno di loro durante questa esibizione ha trasmesso una di queste sensazioni. Ovviamente noi come maestri ci mettiamo il nostro impegno ma gli allievi da parte loro con grande tenacia e determinazione arrivano poi a risultati più che soddisfacenti . Possiamo essere solo felici di tutto ciò e auguriamo ad ogni di loro ancora tanti successi canori.”