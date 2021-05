Meteo: IMMINENTE SFURIATA TEMPORALESCA con MALTEMPO anche forte. Ecco dove

Sarà un sabato perturbato su molte regioni, soprattutto al Nord, dove sono attesi temporali anche di forte intensità. Ancora calo al Sud.

SITUAZIONE. Pilotato dalla vasta area di bassa pressione che dall’Europa settentrionale affonda fino a Penisola Iberica ed Europa centrale, un nuovo fronte proveniente dalla Francia ha già raggiunto l’Italia nordoccidentale nel corso di sabato, sospinto da un teso flusso di correnti sudoccidentali in quota. Determinerà un’intensificazione dell’instabilità nel corso della giornata con piogge e temporali in estensione a Triveneto e regioni centrali, a tratti anche di forte intensità. Parallelamente un altro fronte in risalita dal Nord Africa ha raggiunto il Sud Italia e anch’esso sarà causa di una giornata nuvolosa e a tratti piovosa sulle regioni meridionali. Nel frattempo dal Nord Africa prosegue la risalita di correnti calde che si innalzano fino alle nostre regioni meridionali, dove nonostante la nuvolosità il clima si mantiene molto mite. Vediamo come proseguirà la giornata:

METEO PROSSIME ORE. Peggioramento al Nord con piogge a partire dalle zone occidentali, in intensificazione dal pomeriggio con rovesci che diverranno anche intensi e temporaleschi su Piemonte, Liguria e Lombardia, la sera su gran parte delle regioni compreso il Triveneto, tanto che saranno possibili locali nubifragi e grandinate, specie sulle pianure lombardo-venete. Piogge più deboli su Emilia orientale e Romagna, con qualche schiarita fino al pomeriggio. Entro sera attenuazione dei fenomeni al Nordovest. Peggioramento anche sulle regioni centrali, pur con un inizio giornata ancora parzialmente nuvoloso; piogge in intensificazione dal pomeriggio in Toscana, con rovesci in estensione a Umbria, Marche interne, alto Lazio e la sera alle zone interne abruzzesi, più persistenti in serata. Più asciutto con qualche schiarita su basso Lazio e coste adriatiche. Irregolarmente nuvoloso al Sud e sulle isole con transito di stratificazioni medio-alte più compatte su nord Sardegna, Campania, Lucania e tratti della Puglia, associate a qualche pioggia. Temperature in calo al Nordovest, ma ancora caldo al Sud con punte di circa 32°C sulle zone interne della Sicilia sudorientale. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

