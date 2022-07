In merito alle alleanze per le prossime politiche, si è riunita la segreteria provinciale di Noi Di Centro con il segretario nazionale Clemente Mastella. È stato ribadito che in assenza di un’alleanza politica seria che metta al centro le istanze dei territori, Noi Di Centro si presenterà con il proprio simbolo alle prossime elezioni, partendo proprio dalla provincia di Benevento e dalla Campania. È stato inoltre sancito che Noi Di Centro candiderà propri rappresentanti sia nei collegi uninominali, Camera e Senato, che nei collegi plurinominali. Per quanto riguarda le sottoscrizioni, si è deciso che da lunedì si procederà attraverso le articolazioni territoriali e anche con gazebo nelle principali piazze dei comuni sanniti. Per quanto riguarda i candidati, invece, tutti i dirigenti hanno dato la propria disponibilità, affidando la scelta definitiva al segretario nazionale Mastella. Si è anche definito che per rafforzare ulteriormente i candidati nei collegi uninominali si organizzeranno coalizioni territoriali affinché ci siano più liste nei collegi plurinominali.