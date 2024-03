Pasqua. Confesercenti Campania, ‘266 mila turisti, incassi per oltre 90 mln euro’ 

“Noi di Confesercenti riteniamo che ci siano ancora tante cose da migliorare sul nostro territorio”

L’ennesimo boom turistico non va tuttavia disperso e accolto passivamente. Per il presidente Schiavo c’è ancora molto da fare per riuscire ad accogliere e gestire nel modo giusto flussi turistici di queste proporzioni.

“Noi di Confesercenti riteniamo che ci siano ancora tante cose da migliorare sul nostro territorio, ma questo è un momento in cui tutte le componenti devono restare unite e compatte per supportare le imprese turistiche. Bisogna coadiuvare gli imprenditori – sottolinea il presidente – che stanno facendo una fatica enorme anche per combattere la concorrenza dei paesi turisticamente emergenti dell’est europeo, meno cari, e di altre città italiane. Dobbiamo continuare a lavorare sul decoro urbano, i trasporti e la sicurezza. Abbiamo bisogno di far percepire in modo tangibile ai turisti che a Napoli possono godere le loro vacanze in sicurezza, in una città pulita che non li abbandonerà alle fermate nel giorno di Pasqua mentre attendono un autobus che, come invece è capitato spesso, non passerà mai. Mi auguro che gli assessori competenti lavorino il triplo per garantire i servizi necessari in questo momento di grande riempimento. Bisogna creare le condizioni affinché i turisti restino per più notti, aumentando potenzialmente il fatturato di tutte le attività. È necessario fare un lavoro congiunto tra istituzioni, mondo del turismo, imprese e attività di vicinato affinché tutti capiscano che è un’opportunità enorme per tutti: cittadini, imprenditori e politici. È un momento spettacolare per il turismo campano ma solo se saremo bravi ad erogare servizi all’altezza delle altre città europee i turisti continueranno a ritornare”.

In questo contesto un flusso importante di turisti arriva dall’estero: le stime di Confesercenti Nazionale parlano, per il Sud ed anche per la Campania, di un aumento del 2,3% di visitatori provenienti da altri paesi, con francesi, spagnoli, tedeschi e statunitensi sempre più attratti dalle città d’arte, quindi anche da Napoli. In tal senso si prevede un’intensa attività dell’aeroporto di Capodichino in questi giorni. “Mi preme sottolineare- conclude Schiavo- l’eccellenza dei servizi aeroportuali garantita dalla Gesac. I turisti vengono accolti nel modo adeguato e possono partire o arrivare in totale sicurezza grazie, inoltre, al fondamentale supporto della polizia, coordinata dalla dirigente Loredana Di Persia, il cui eccellente lavoro garantisce la sicurezza e il controllo del flusso di visitatori”.