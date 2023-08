SANTU ROCK FEST: CONTEST MUSICALE E STREET FOOD ACCENDONO LA PROVINCIA DI BENEVENTO

Al via questo sabato, 19 agosto, la terza edizione di Santu Rock Fest, festival musicale che vedrà salire sul palco di Piazza “Matteo Renato Donisi” di Arpaise, in provincia di Benevento, gruppi e solisti emergenti provenienti da tutta la Campania. Quest’anno giovani musicisti e cantautori si sfideranno fino all’ultima nota, a partire dalle 20:30; tra gli ospiti presenti, oltre agli artisti in gara, ci sarà anche la band Cloudia, vincitrice la scorsa estate.

L’idea del festival, organizzato dalla Pro-Loco di Arpaise e patrocinato dal Comune sannita tra Partenio e Taburno, nasce nel 2019 e prende il nome dall’assonanza con il Patrono del paese, San Rocco da Montpellier, che per l’occasione diventa Rock! L’iniziativa, all’insegna della buona musica e della condivisione culturale offre una lente d’ingrandimento sui talenti di piccole realtà e crea opportunità di espressione per i giovani del territorio.

A fare da cornice alla serata musicale un’esposizione di motori d’epoca e stand gastronomici: il pubblico potrà godere delle esibizioni degli artisti in gara bevendo della buona birra e gustando prodotti tipici locali. Il panino con la salsiccia sarà ancora una volta l’intramontabile must che unisce le generazioni, proprio come la musica e lo spirito del festival.

Per maggiori info sull’evento: https://facebook.com/events/s/santu-rock-fest-3-edizione/889648112764499/