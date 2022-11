Telese Terme nel 2023 potrebbe ospitare il raduno nazionale delle Fiat 500

Ha fatto tappa a Telese Terme una piccola delegazione del Club Fiat 500 della provincia di Caserta.

L’auto che ha fatto la storia del design automobilistico, tra le più amate e apprezzate del mondo, può contare su milioni di appassionati in tutti i continenti e migliaia nella sola provincia di Caserta.

I soci del club hanno fatto una breve sosta al Boogie Woogie dove Domenico Filippella, referente regione Campania Club Fiat 500 Italia, ha incontrato il sindaco Giovanni Caporaso.

“Ringrazio Alfredo Giaquinto per l’ospitalità ma soprattutto il sindaco di questa meravigliosa cittadina – ha detto Filippella -. Diciamo che questa nostra venuta potrà essere la vigilia di qualcosa di più grande. Infatti – ha proseguito – abbiamo in mente di portare a Telese un raduno nazionale delle Fiat 500 nel 2023. Fa parte dei nostri obiettivi quello di far conoscere le bellezze del nostro territorio attraverso questi gioiellini dell’automobilismo italiano”.

Il sindaco Caporaso, naturalmente, non si è fatto pregare. “Per noi sarebbe un grande onore – ha commentato Caporaso -. Per cui ci contiamo. Nel frattempo voglio ringraziare Domenico Filippella per aver pensato alla nostra città che, sicuramente, saprà essere all’altezza dell’evento nazionale”.