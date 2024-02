UNIFORTUNATO “AL VIA LA GRANDE FESTA DEGLI OPEN DAYS 2024 CON OLTRE 6000 MATURANDI PROVENIENTI DA DIVERSE REGIONI ITALIANE”

Nei giorni 28, 29 febbraio e 1 marzo si terranno le giornate di Open Days promosse dall’Università Giustino Fortunato, dall’Istituto universitario per mediatori linguistici Internazionale di Benevento e dalla Unifortunato Job Academy.

Il programma, ben articolato, si svilupperà in diverse tappe, nel capoluogo sannita, in varie sedi nazionali ed online.

Mercoledì 28 e Giovedì 29 febbraio le attività di orientamento alla scelta per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport Mario Parente di Benevento dove dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sono attesi oltre 3500 studenti provenienti dalle Regioni Campania, Molise e Puglia.

Venerdì 1 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 le attività di orientamento si svolgeranno nelle sedi dell’Ateneo diMilano, Roma, Casalnuovo di Napoli e Palermo ed in numerose altre città ove è presente un centro di orientamento dell’Ateneo (Padova, Cagliari, Gela, Otranto, Lecce, Verona, Vicenza, Isernia, Ischia).

Sempre nella giornata di venerdì 1 alle ore 15.30 si terrà un evento di Open day online aperto a tutti gli studenti e le famiglie d’Italia.

L’Università Giustino Fortunato è, in controtendenza nazionale, un Ateneo in continua crescita ed evoluzione con un’offerta formativa sempre più ampia e diversificata che va dai corsi in Giurisprudenza, Economia aziendale , Diritto ed Economia delle Imprese a quelli in Psicologia, Scienze dell’Educazione, Management dello Sport fino alle lauree di area tecnico-scientifica con i corsi in Scienze e tecnologie dei trasporti ed Ingegneria informatica.

La SSML Internazionale offre il corso di laurea in Mediazione linguistica con doppio indirizzo, giuridico-economico o turismo.

La Uniforjob Academy con i suoi corsi professionalizzanti prepara giovani diplomati in grado di integrare contestualmente il “sapere” al “fare” attraverso un’interazione diretta con il mondo del lavoro e delle professioni.

“L’Open Day 2024 – ha dichiarato il Magnifico Rettore dell’UniFortunato Prof. Giuseppe Acocella, costituisce un momento importante in un percorso che è quello dell’orientamento alle nuove studentesse, ai nuovi studenti e alle loro famiglie. Quest’anno il numero dei prenotati alle attività di Open Day è significativamente cresciuto, così come la copertura nazionale dell’evento, anche grazie al coinvolgimento di tutte le compagni universitarie e degli studenti e laureati Unifortunato. Con queste giornate – ha concluso il Rettore Acocella – intendiamo trasmettere agli studenti informazioni ampie sul nostro modello di studio e di apprendimento, sulla vasta offerta formativa, sulle attività ed i servizi costantemente in crescita”.

” È una grande soddisfazione – spiega il Prof. Paolo Palumbo, Delegato alle attività di orientamento, placement e public engagement e Direttore f.f. della SSML – constatare un numero così importante di partecipanti all’evento, che quest’anno supera le 6000 persone. Anche Benevento verrà travolta dalla gioia e dall’entusiasmo dei maturandi del territorio (ma anche di altre province e di Puglia e Molise) che il 28 e 29 febbraio vivranno insieme al Palazzetto Mario Parente una grande festa ed un momento importante di informazione e riflessione sul loro futuro. Trasmetteranno soprattutto ai giovani che le nostre istituzioni accademiche sono alleate del loro futuro, del loro successo e della loro realizzazione professionale ed umana. Desidero ringraziare fin da ora per questo sforzo organizzativo complesso anche studenti, laureati, docenti, tutor, dottorandi, referenti territoriali e tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo”.

La partecipazione alle giornate di Open day è aperta a tutti. Per aderire all’Open Day online del 1 marzo è, invece, necessario inviare una mail ad [email protected].