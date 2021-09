VENERDI’ ALLE ORE 11.00 INAUGURAZIONE ASCENSORE IN VIA ANNUNZIATA

Venerdì 24 settembre, alle ore 11, sarà inaugurato il nuovo ascensore installato presso la sede comunale di Palazzo Mosti, in Via Annunziata.

L’opera rientra nel più ampio ”Intervento di Mobilità Sostenibile”, volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del centro storico di Benevento, mirando alla riduzione del traffico veicolare nelle aree poste a ridosso delle mura longobarde e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’intervento, finanziato con fondi PO FESR Campania 2007/2013 per un importo di € 1.300.000, ha già visto la realizzazione delle scale mobili e l’installazione dell’ascensore di collegamento tra Via del Pomerio e Piazzale Iannelli, sede degli uffici comunali e punto di accesso al parcheggio multipiano di Via Vittime di Nassiriya.

Nell’abito dello stesso intervento rientra anche la realizzazione del percorso pedonale e dell’ascensore che collegano Via dei Mulini a Via Annunziata, oggi in fase di ultimazione.