GLI AUGURI DI NATALE DEL SINDACO MASTELLA:”FATE ATTENZIONE. VACCINAZIONE FONDAMENTALE. VIDEO

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, come tradizione vuole, ha inviato un messaggio ai suoi concittadini in occasione del Santo Natale.

Viviamo una fase della nostra vita pieno di paure e di ansie che speriamo di lasciarci presto alle nostre spalle.

Il primo cittadino ha voluto sensibilizzare la popolazione a rispettare le regole per evitare una ulteriore diffusione del Covid che ha già fatto tante vittime nella nostra provincia.

Allo stesso tempo ha lanciato un appello affinchè tutti accettino il percorso della vaccinazione che al momento è l’unica strada indicata dalla scienza per proteggersi dal coronavirus.

Sentiamo il Sindaco di Benevento Clemente Mastella