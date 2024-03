Manifesti Regione, Rubano (Forza Italia): “De Luca si è dato al cabaret con i soldi pubblici. Si assuma responsabilità anziché far ridere i campani”.

“Sta andando in scena una vera pantomima da giullare. I manifesti che sono spuntati in tutta Campania a firma della Regione sulla chiusura dei Pronto soccorso sono una falsa e vergognosa azione propagandistica, tra l’altro effettuata con i soldi pubblici”, ha sottolineato l’onorevole Francesco Maria Rubano. “De Luca confonde il suo ruolo di responsabile dello sfascio della sanità regionale, incapace di garantire ai cittadini servizi e prestazioni di qualità ed efficienti con quello di ‘trombone’ di sciagure ritenendo i fondi regionali disponibili per il suo tornaconto politico personale. Il Governo proprio di recente ha trasferito 1 miliardo di euro alla Campania per la costruzione di un nuovo ospedale e l’adeguamento di molte strutture sanitarie. Nel Sannio attendiamo ancora che il governatore si impegni a rafforzare il Pronto Soccorso del San Pio e attivi e potenzi l’ospedale di Sant’Agata de Goti, ma preferisce darsi al cabaret. De Luca porti rispetto per i cittadini della regione Campania e del Sannio e si assume le sue immense responsabilità politiche e gestionali se la sanità campana non funziona, se ne assuma la responsabilità” ha concluso Rubano.