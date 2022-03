Martedi 8 Marzo 2022 presso l’Auditorium San Vittorino ore 15,00 Festival filosofico del Sannio con Adriana Pannitteri che affronterà il tema: “ La forza delle donne”

Il femminicidio è una piaga della nostra società sempre presente Al centro del romanzo, ambientato in Sicilia, c’è l’amicizia tra Maria Grazia, che sogna di fare la giornalista, e Veronica, una donna che lotta per ottenere giustizia per sua figlia Giulietta, tragicamente uccisa dall’ex compagno, mentre cresce la nipotina che lei la ha lasciato. Una storia di sofferenza ma anche di rinascita, vissuta nel solco di una condivisione profonda tra una adolescente e una donna più matura: se nelle pagine del libro il dolore è quasi palpabile, nel sottolineare l’assurdità della morte di una giovane donna per mano di chi diceva di amarla.



Adriana Pannitteri è giornalista e lavora al tg1 Rai per il quale ha seguito come inviata i casi più scottanti di cronaca. Si è fatta conoscere ed apprezzare anche come conduttrice di alcuni seguitissimi programmi come “Prima pagina” e “Unomattina Estate“ nonché come autrice di diversi libri.Srive nel 2006 “Madri assassine. Diario da Castiglione delle Stiviere”. Nel 2007 si occupa di testamento biologico con il libro “Vite sospese: Eutanasia, un diritto?”. Con Beppino Englaro, nel 2009 analizza la vicenda sconvolgente della figlia Eluana con il libro “La vita senza limiti: la morte di Eluana in uno Stato di diritto”. Da quel libro è stato tratto il film liberamente ispirato di Marco Bellocchio “Bella addormentata”. Nel 2013 pubblica il saggio “La pazzia dimenticata, viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari”. Nel 2017 pubblica il suo primo romanzo: “Cronaca di un delitto annunciato”. Seguirà nel 2020 Il suo ultimo nato “La forza delle donne”. Con questo lavoro, ispirato liberamente a una storia vera, Adriana Pannitteri torna dopo tre anni dall’uscita dell’ultimo romanzo “Cronaca di un delitto annunciato” a raccontare un’altra storia drammatica di femminicidio .

Saluti istituzionali :

Prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini.

Assessora alla Cultura di Benevento

Introduce: Carmela D’Aronzo–

Presidente Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”

Coordina: Adelaide Caravaglios

Assegnista di ricerca in Diritto Romano presso l’Università degli Studi

del Sannio (Benevento) ed avvocato.

Filosofia e musica: Serena Di Palma .”Musiche Tradizionali. Corso di Canzone classica Napoletana” del Conservatorio di Musica “ Nicola Sala di Benevento